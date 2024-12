Romário lamenta fase atual da Seleção, mas espera melhora com o retorno de Neymar

Desde a última Copa do Mundo, Neymar só entrou em campo 20 vezes em pouco mais de dois anos. Após sofrer uma ruptura no tendão da coxa esquerda em novembro de 2023, o atleta retornou em novembro deste ano, mas logo em seu segundo duelo se machucou novamente e tem retorno previsto apenas para 2025.

Campeão da Copa do Mundo com a Seleção Brasileira em 1994, Romário empilhou troféus por diversos times em que passou. No Brasil, ficou marcado por suas passagens por Flamengo e Vasco, tornando-se ídolo em ambos os clubes.

O ex-atleta também atuou por Fluminense e América-RJ, clube onde se aposentou e atualmente ocupa o cargo de presidente. O atacante também tem passagem pela Europa, onde defendeu o Barcelona e o Valencia, da Espanha, e o PSV, da Holanda.