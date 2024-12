Rayssa Leal se consagra tricampeã mundial de skate e entra para a história

Rayssa Leal segue fazendo história. Neste domingo, a skatista brasileira deu show no Super Crown e se consagrou tricampeã da Liga Mundial de Skate Street (SLS). O evento foi realizado no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

A atleta de 16 anos é a primeira mulher a conquistar a coroa de ouro três vezes seguidas. Ela também venceu em 2022, no Rio de Janeiro, e em 2023, em São Paulo.