Milan só empata com Genoa e perde chance de encostar no G6 do Italiano

Brought to you by @Bitpanda_global pic.twitter.com/fwSetmEics

? AC Milan (@acmilan) December 15, 2024

Com o resultado, a equipe rubro-negra perdeu a chance de encostar no G6 do torneio. O clube aparece em oitavo, com 23 pontos, cinco a menos que a Juventus, que está em sexta. O Genoa está em 13º, com 16.

O Milan volta a campo na próxima sexta-feira, às 16h45 (de Brasília), quando visita o Verona, pela 17ª rodada do Campeonato Italiano. O Genoa recebe o Napoli no sábado, às 16 horas.

Veja outros resultados do Italiano deste domingo

Lecce 2 x 1 Monza