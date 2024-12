João Lucas Reis ganha a Procópio Cup e garante convite para o quali do Rio Open 2025

João Lucas Reis é o primeiro brasileiro confirmado no Rio Open 2025. Na tarde deste domingo, ele derrotou Daniel Dutra Silva com parciais de 7/5, 1/6 e 6/4 e conquistou o título da Procópio Cup, garantindo um convite convite para o qualifying do torneio a ser disputado no ano que vem.

"Estou muito feliz que ganhei esse título e esse convite. Gosto muito de jogar o Rio Open. É um torneio muito grande e tem uma energia incrível. Os brasileiros torcem pela gente, vibram a cada ponto. É um torneio muito especial, o meu preferido. O maior que já joguei", disse Reis, que já disputou as edições de 2023 e 2024 com convite.

A 11ª edição do ATP 500 já confirmou nomes como o alemão Alexander Zverev, número 2 do mundo, o dinamarquês Holger Rune, atual número 13 do ranking, e o italiano Lorenzo Musetti, 17º da lista. João Lucas Reis, ganhador da Procópio Cup, terá a chance de tentar entrar na chave principal.