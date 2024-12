Dortmund leva empate do Hoffenheim nos acréscimos e perde chance de colar no G4 do Alemão

O Borussia Dortmund tropeçou mais uma vez no Campeonato Alemão. Neste domingo, a equipe não saiu do empate com o Hoffenheim, por 1 a 1, no Signal Iduna Park, e completou o terceiro jogo seguido sem vitória no torneio.

Os aurinegros abriram o placar com um belo gol do meia Giovanni Reyna, no início da etapa final, mas levaram o gol de empate nos acréscimos, aos 46 minutos. O tento foi de Jacob Bruun Larsen.

O resultado mantém o Dortmund distante do G4 da Bundesliga. O time poderia ter alcançado o quinto lugar e colado na quarta posição, mas ocupa apenas a oitava colocação, com 22 pontos conquistados.