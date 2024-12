Vasco espera anunciar técnico na próxima semana e tem Renato Gaúcho como plano A

A diretoria do Vasco está empenhada em anunciar até o fim da próxima semana o nome do novo treinador da equipe. A ideia é que o profissional possa trabalhar antes mesmo do Natal no planejamento para 2025 e se envolver na contratação de reforços.

O principal nome da lista é o de Renato Gaúcho. O nome agrada muito ao presidente do clube, Pedrinho, e já conhece o ambiente de São Januário. Teve passagens como treinador na Colina, sendo bem avaliado.

Renato Gaúcho está de férias no Rio de Janeiro e isso pode acabar facilitando conversas com o treinador, que tem residência na cidade e vê com bons olhos a possibilidade de voltar a atuar no futebol carioca.