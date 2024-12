Sporting supera Boavista e volta a vencer após duas derrotas no Português

Neste sábado, pela 14ª rodada do Campeonato Português, o Sporting recebeu o Boavista no Estádio de Alvalade e venceu por 3 a 2. Os gols do triunfo foram marcados por Gyökeres e Francisco Trincão (2), enquanto Róbert Boženík e Sopuruchukwu descontaram.

Com o resultado positivo, o Sporting, que havia perdido as duas últimas, quebrou a má sequência e chegou aos 36 pontos, na liderança da competição. No entanto, o Benfica, atualmente na segunda posição, possui 31 e dois jogos a menos. Do outro lado, o Boavista seguiu em 15°, com 11 somados. O time pode entrar no Z4 ao longo da rodada.

O Sporting retorna aos gramados na próxima quarta-feira, contra o Santa Clara, pelas oitavas de final da Taça de Portugal. A bola rola às 17h45 (de Brasília), no Estádio de Alvalade. Do outro lado, o Santa Clara encara o AVS SAD no próximo sábado, pelo Campeonato Português. Desta vez a partida acontece às 15h, no Estádio do Bessa.