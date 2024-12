São Paulo terá de se desfazer de jogadores para se adequar a exigências financeiras em 2025

Para ter musculatura financeira, o São Paulo acabou tendo de recorrer ao lançamento de um FIDC para captar dinheiro no mercado com taxas melhores em comparação com empréstimos tradicionais de bancos. Mas, em contrapartida, o Tricolor terá de ser extremamente eficiente em relação à administração do futebol para que os investidores do fundo tricolor possam ter o retorno esperado.

Ao longo dos últimos dias nomes como Luciano, Arboleda e Rodrigo Nestor passaram a ser especulados fora do São Paulo. Os três foram titulares na conquista da Copa do Brasil, no ano passado, e continuam sendo peças importantes no elenco sob o comando do técnico Luis Zubeldía, mas o alto salário recebido por eles e a possibilidade de lucrar alto com uma venda são fatores que podem pesar na possível saída do trio.

O Bahia tem interesse na contratação definitiva de Rodrigo Nestor. O Grupo City está disposto a investir alto para montar um elenco ainda mais competitivo para 2025, e o técnico Rogério Ceni vê o meio-campista formado em Cotia como um dos talentos que podem agregar bastante ao Esquadrão de Aço.

Arboleda, por sua vez, teria sido oferecido ao Cruzeiro por seus empresários. O alto salário do zagueiro equatoriano passará a ser um problema para o São Paulo, que necessita diminuir consideravelmente seus gastos com futebol para "fechar a conta", mas as tratativas com o clube mineiro não avançaram, pelo menos por enquanto.

Luciano, por sua vez, despertou o interesse de clubes do futebol saudita, assim como em 2023, quando negou uma proposta do Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo. O camisa 10 também teve seu nome ventilado no Santos e no Cruzeiro. Após a derrota para o Juventude, no último jogo do São Paulo no Morumbis da temporada, o jogador não garantiu sua continuidade no clube para o próximo ano.

Além de aliviarem as contas, as saídas de alguns jogadores do São Paulo também proporcionarão ao clube realizar novas contratações. A diretoria terá de equacionar minuciosamente seus movimentos no mercado para não comprometer o orçamento. As perspectivas para 2025 não são as melhores. A alta cúpula tricolor passará pelo seu mais importante teste desde que Casares assumiu o clube em 2021.