Rodrygo marca, mas Real Madrid empata com Rayo Vallecano e perde chance de dormir na ponta do Espanhol

O Real Madrid só empatou com o Rayo Vallecano neste sábado, pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol. O time de Carlo Ancelotti não saiu do 3 a 3 em Vallecas, apesar do brilho do brasileiro Rodrygo, que marcou um gol e concedeu uma assistência. Valverde e Bellingham anotaram os outros tentos merengues.

Os visitantes iniciaram o duelo sem Kylian Mbappé, lesionado, e com Vinicius Júnior no banco de reservas. A equipe saiu perdendo por 2 a 0 e conseguiu a virada, mas levou o empate no segundo tempo.

Com o resultado, o Real Madrid perde a chance de dormir na liderança de La Liga. O time merengue está no segundo lugar da tabela, com 37 pontos, um a menos que o líder Barcelona. Aliás, o rival joga neste domingo e pode ampliar a vantagem na ponta. Já o Rayo Vallecano é o 13º colocado, com 20 pontos.