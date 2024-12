Presidente eleito do Flamengo, Bap afirma que o clube não vai virar SAF nos próximos anos

A possibilidade do Flamengo virar SAF está totalmente descartada. Nos corredores do clube, o assunto ficou totalmente encerrado a partir do momento em que Rodolfo Landim viu seu grupo político ser derrotado por Luiz Eduardo Baptista, que assume a presidência em 18 de dezembro.

Landim trabalhava com a possibilidade do Flamengo virar SAF em modelo semelhante ao do Bayern de Munique, com um parceiro assumindo até 49,9% do futebol do clube. Este formato foi completamente descartado por Bap.