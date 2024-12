Mercado da Bola: veja as principais novidades deste sábado, dia 14

O mercado da bola promete movimentar o futebol no Brasil e no mundo neste final de temporada 2024, com dispensas, chegada de reforços e mudanças nas comissões técnicas e diretoria. Veja as principais novidades deste sábado, dia 14 de dezembro:

Santos interessado em Tiquinho Soares, do Botafogo

o Santos está interessado na contratação do atacante Tiquinho Soares, atualmente no Botafogo. A diretoria do Peixe, liderada por Marcelo Teixeira, já procurou o staff do jogador, restando apenas um alinhamento com o Glorioso. Entretanto, ainda não há proposta na mesa do clube carioca pelo centroavante (leia mais aqui).