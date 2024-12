Hansi Flick espera que Ronald Araújo volte a jogar contra o Leganés, por La Liga

Com o objetivo de manter a ponta do Campeonato Espanhol, o Barcelona recebe o Leganés neste domingo, no estádio Olímpic Lluís Companys. Para o duelo, o técnico Hansi Flick espera poder voltar a contar com o zagueiro Ronald Araújo, que não atua desde julho por conta de uma lesão sofrida durante a última Copa América.

"O plano é que ele possa jogar alguns minutos, mas não sei se ele será titular. Não sei quantos minutos ele jogará. Talvez ele esteja nos onze iniciais. O plano é que ele seja capaz de jogar. Ele pode fazer isso e está pronto", disse Hansi Flick, durante uma coletiva de imprensa.