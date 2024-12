Grêmio não irá renovar com goleiro Felipe Scheibig

A diretoria do Grêmio segue promovendo ajustes em seu elenco para a temporada 2025. Agora, o time de Porto Alegre optou pela liberação do goleiro Felipe Scheibig, segundo informações do GZH.

O contrato do atleta ia apenas até o final de 2024. Pela avaliação gremista, Felipe Scheibig não está nos planos para o ano que vem, independentemente da escolha do novo técnico para a vaga deixada por Renato Gaúcho.