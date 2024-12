Cruzeiro vence Foolad Sirjan e chega à final do Mundial de clubes

O Sada Cruzeiro está novamente na final do Campeonato Mundial de Clubes masculino de vôlei. Neste sábado, a equipe mineira apresentou um desempenho impecável na semifinal contra o Foolad Sirjan, do Irã, na Arena Sabiazinho, em Uberlândia (MG).

O time brasileiro superou a adversário com melhor campanha na primeira fase do Mundial por 3 sets a 1. As parciais do duelo foram de 25-23, 25-22, 23-25 e 26-24.