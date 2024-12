Bia Ferreira vence em primeira defesa do título mundial de boxe

Destaque do boxe brasileiro nos últimos anos, Beatriz Ferreira ganhou duas medalhas olímpicas, a prata em Tóquio e o bronze em Paris, em sua despedida entre os amadores.

O título mundial do peso-leve foi conquistado por Bia Ferreira no fim de abril. Na ocasião, a pugilista derrotou a argentina Yanina Lescano, por nocaute técnico no sexto round.