Bahia vibra com evolução no Ranking Nacional e cutuca o Vitória

Na lista, o Bahia é a segunda melhor equipe da região Nordeste, com 11.387 pontos. Fica atrás apenas do Fortaleza, nono colocado no geral, com: 11.616 pontos. O Vitória soma 6.578 pontos, em 23º.

O líder do Ranking Nacional de Clubes da CBF é o Flamengo, com 16.996 pontos. Na sequência, aparecem dois paulistas: o São Paulo, com 14.832 pontos, e o Palmeiras, com 14.536 pontos.