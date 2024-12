Após susto em campo, Bove visita CT da Fiorentina

O que aconteceu?

No dia 1º de dezembro, em jogo contra a Inter de Milão, Bove desmaiou no gramado aos 16 minutos do primeiro tempo (0 a 0 no placar) em meio a convulsões, segundo as imagens de televisão, cercado por seus companheiros de equipe e adversários, que mostravam evidente preocupação.

Os primeiros exames descartaram "lesões graves do sistema nervoso central e do sistema cardiorrespiratório", mas foi constatada uma parada cardíaca que acabou revertida.