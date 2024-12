Vitória anuncia a renovação de contrato de Raul Cáceres

A diretoria do Vitória definiu a permanência de um importante jogador do elenco. Nesta sexta-feira, o clube baiano anunciou a renovação de contrato com o lateral-direito Raul Cáceres.

O novo vínculo é válido por mais uma temporada. Nas redes sociais, o Vitória destacou a permanência do jogador paraguaio para 2025.