Veja números do volante Danilo Barbosa, alvo do Santos para 2025

Sua primeira experiência internacional foi no Braga, em 2014. Naquela temporada, o jogador disputou 28 partidas e, logo no ano seguinte, se transferiu ao Valencia. Lá, foram 34 jogos. Ele ainda passou por empréstimo no Benfica e no Standard Liège antes de retornar ao Braga e ser vendido ao Nice, onde ficou por três anos.

Em 2021, o atleta de 28 anos foi emprestado ao Palmeiras. Ele ficou só uma temporada no clube alviverde, suficiente para conquistar o título da Libertadores, sobre o Flamengo. No Verdão, Danilo fez um gol e deu duas assistências em 30 compromissos.

O time de Abel Ferreira, contudo, não quis adquiri-lo em definitivo e o devolveu ao Nice. Mas logo foi negociado com o Botafogo, time que já defende há três temporadas. Em 2024, embora não tenha sido titular absoluto, teve um papel fundamental nas conquistas dos dois títulos da equipe comandada por Artur Jorge.

Além dos dois troféus, Danilo Barbosa também conquistou duas taças da Copa Rio pelo Glorioso, em 2023 e 2023. O jogador também faturou dois títulos pelo Benfica (Taça de Portugal e Campeonato Português, em 2016/17). Já com a camisa da Seleção Brasileira de base, ele venceu o Torneio Internacional de Toulon, em 2013.

Caso se confirme a contratação, o volante chegaria ao Santos para disputar espaço com João Schmidt, Diego Pituca e Tomás Rincón. Sandry, Alison e Vinicius Balieiro também integram o elenco, mas vivem futuro incerto. O Peixe, vale lembrar, ainda corre atrás de um técnico para 2025.