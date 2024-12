Títulos e momentos marcantes: relembre a trajetória de Dudu pelo Palmeiras

Dudu foi anunciado no dia 11 de janeiro de 2015, após o Palmeiras superar a concorrência dos rivais Corinthians e São Paulo. O atacante assinou seu primeiro vínculo por quatro temporadas.

O Palmeiras chegou à final do Campeonato Paulista, contra o Santos. A equipe venceu o jogo de ida por 1 a 0, mas foi superado na volta por 2 a 1. No segundo embate, Dudu recebeu cartão vermelho direto após partir para cima do árbitro e deixou o Verdão com um a menos. Nos pênaltis, o Peixe derrotou o Alviverde, que ficou com o vice-campeonato estadual.

A redenção do camisa sete estava destinada para o fim daquele ano. O Palmeiras chegou à final da Copa do Brasil, e o adversário foi o próprio Santos, algoz alviverde no Paulista. No jogo de ida, vitória do Santos por 1 a 0. A história do Campeonato Paulista poderia se repetir se não fosse por Dudu. Na volta, o atacante marcou os dois gols do Palmeiras, que venceu a partida por 2 a 1 e levou a decisão para os pênaltis. O Verdão derrotou o Peixe nas penalidades, se sagrou tricampeão do torneio, e o camisa sete conquistou seu primeiro título pelo clube.

2016 e 2017: título do Campeonato Brasileiro e primeira renovação de contrato com o Palmeiras

O atacante e o Palmeiras conquistaram Campeonato Brasileiro em 2016. Com seis gols e dez assistências, Dudu foi um dos principais destaques da equipe, que conquistou o torneio pela nona vez em sua história. O Palmeiras encerrou a Série A com 80 pontos, e o atacante foi o líder de assistências da competição.

Em fevereiro de 2017, o camisa sete renovou seu contrato com o time paulista pela primeira vez. O vínculo, que se encerraria no final de 2018, foi estendido até dezembro de 2020.