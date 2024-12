MotoGP em Goiânia tem expectativa de receber 100 mil torcedores; governo espera gerar cerca de R$ 1 bi

Em 2026, o Brasil volta a receber uma etapa de MotoGP, Campeonato Mundial de Motovelocidade. O país não sedia um Grande Prêmio desde 2004, quando uma corrida foi disputada no, hoje extinto, Autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), um dos responsáveis por levar o campeonato a Goiás, projeta que a cidade irá receber mais de 100 mil torcedores durante a semana.

"Eu acredito que nós superaremos a projeção, acho que nós teremos mais de 100 mil pessoas. Eu tenho uma certeza disso, porque vai ser o mês de março inteiro, com apresentações, vídeos e com isso o povo desse Brasil vai chegando. Aí teremos na reta final aqui aquela parte mais de representar o projeto depois aquela sexta, aquele sábado que é mais a competição de finalizar e o domingo aí seria a o grande evento. Isso tudo, imagine vocês, são 35 anos aqui que não tem um Moto GP", disse o governador.

Na quinta-feira, em evento realizado no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, todas as partes envolvidas na realização do MotoGP Brasil assinaram o contrato de, no mínimo cinco anos, para a competição ser disputada em solo brasileiro.