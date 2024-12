Grêmio apresenta vice-presidente e diretor do Departamento de Futebol para 2025

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o Grêmio apresentou oficialmente o vice-presidente Alexandre Rossato e o diretor do departamento de futebol Cesar Augusto Peixoto. Ambos já haviam sido anunciados na última quarta e passaram pela coletiva na sala de imprensa do CT Luiz Carvalho.

O presidente Alberto Guerra foi quem mediou a apresentação. O mandatário gremista elogiou os profissionais e se mostrou confiante para as mudanças em sua gestão.

"O Rossato é meu braço direito e não tenho medo de dizer que perdi o melhor chefe de gabinete que o Grêmio já teve. Em compensação, ganhamos um grande reforço no Departamento de Futebol. Ele faz um excelente trabalho nos bastidores e tem conhecimento de todos os processos do Clube. Assumir esta nova função não será nenhuma novidade. O Guto Peixoto é um amigo de Grêmio há mais de 20 anos, de longas batalhas e de muita experiência, conhece todas as portas da Arena do CT e vai nos ajudar a conquistar os resultados que queremos e vamos buscar", declarou Alberto Guerra.