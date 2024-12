Freiburg x Wolfsburg: onde assistir ao duelo pela Bundesliga

Um duelo direto entre times que estão de olho em vagas nas próximas competições europeias. Assim pode ser resumido o duelo entre Freiburg e Wolfsburg, nesta sexta-feira, no Estádio Europa-Park, em Freiburg, na abertura da 14ª rodada do Campeonato Alemão.

Onde assistir: A partida terá transmissão pelo canal Sportv.

As duas equipes fazem campanhas muito semelhantes, com 21 pontos conquistados, mas o Wolfsburg tem melhor desempenho nos critérios de desempate e aparece na zona de classificação para a Liga Europa. Mas se o jogo tiver um ganhador, este vai igualar os 24 pontos do Leipzig, que fecha a área da tabela que leva para a Champions League.