Fortaleza confirma venda de Brayan Ceballos para time dos Estados Unidos

O Fortaleza Esporte Clube comunica o acordo de venda do zagueiro Brayan Ceballos ao New England Revolution, dos Estados Unidos. O atleta tinha contrato com o Leão do Pici até dezembro de 2026.

? Fortaleza Esporte Clube ? (@FortalezaEC) December 13, 2024

Brayan chegou ao Fortaleza do Quindío, da Colômbia, no começo de 2022. No período, ele foi emprestado ao Junior Barranquilla, da Colômbia, e ao Dinamo de Kiev, da Ucrânia. Pelo clube brasileiro, o atleta disputou 47 partidas e marcou um gol, além de ter conquistado dois Campeonatos Cearenses (2022 e 2023) e uma Copa do Nordeste (2022).

Nas redes sociais, o Fortaleza agradeceu ao jogador de 23 anos: "O Leão do Pici agradece por todos os serviços prestados do atleta, além de desejar sucesso no seu próximo desafio".