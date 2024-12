Enquete: torcedores do Santos aprovam possível contratação do zagueiro Luisão

O Santos está conversando com o Novorizontino para contratar Luisão. O zagueiro foi um dos destaques do clube paulista ao longo da temporada de 2024.

A Gazeta Esportiva realizou uma enquete com torcedores do Peixe, que avaliaram a possível chegada do atleta. E a resposta foi amplamente positiva.

Quase 89% dos participantes acreditam que é Luisão é um bom reforço para o Santos. Já 11% não enxergam o zagueiro como uma boa opção.