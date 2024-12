Enquete: torcedores aprovam possível saída de Luciano do São Paulo  

A maioria da torcida do São Paulo leitora do gazetaesportiva.com, mais precisamente 55%, aprova a possível saída de Luciano do clube. O jogador vem sendo especulado no Cruzeiro, Santos e futebol árabe, mas ainda não chegaram propostas na mesa da diretoria tricolor.

Luciano tem um dos maiores salários do elenco do São Paulo. Em 2025, o clube terá de adotar uma política de austeridade prevista no plano de recuperação financeira traçado para os próximos anos, e a saída de Luciano aliviaria significativamente a folha de pagamento tricolor.

Após a derrota para o Juventude, no último jogo do São Paulo no Morumbis em 2024, Luciano não garantiu sua permanência no clube para a próxima temporada. O atleta, considerado ídolo para muitos são-paulinos, tem seu nome especulado em outros clubes brasileiros e também do exterior, e vê uma possível transferência com bons olhos.