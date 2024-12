Corinthians esvazia Fiel Torcedor, libera camarotes de graça e vira alvo da Polícia

ESCOAMENTO DE INGRESSOS



Em meio ao processo de investigação de órgãos público e interno, a Gazeta Esportiva apurou e teve acesso a documentos que constatam anormalidades que ajudam a explicar a dificuldade do torcedor em comprar ingressos, principalmente os de preços populares, por meio do Fiel Torcedor.

Tem sido colocado à disposição do programa apenas cerca de 50% da capacidade de público da Neo Química Arena. Houve jogos, nesta temporada, que este número foi inferior a 23 mil entradas, a partir da exclusão do que sai diretamente pelos logins do clube e para as organizadas.

No Setor Sul, já com a subtração da média de 1 mil ingressos enviados aos torcedores visitantes, a capacidade gira em torno de 6 mil aos corintianos. Mas, deste montante, apenas cerca de 3.500 ingressos, em média, têm sido lançados ao Fiel Torcedor. Os demais estão sendo liberados por meio de logins do clube, alheios ao programa.

Ainda há ingressos que ficam presos em logins de departamentos que não se utilizam de toda a carga recebida e, por algum motivo, não comunicam ou repassam estes ingressos para que sejam comercializados. Na partida contra o Criciúma, pelo Campeonato Brasileiro, por exemplo, quase 4,5 mil ingressos foram reservados para departamentos internos e acabaram não sendo utilizados.

No Setor Oeste Inferior, mais reduzido devido ao espaço destinado ao plano Minha Cadeira e aos associados do Parque São Jorge, o Corinthians tem retirado ingressos do Fiel Torcedor para entregar ao Camarote FielZone. Novamente no exemplo do jogo contra o Bahia, pelo Brasileirão, foram 1000 entradas do Oeste Inferior entregues ao FielZone, que ainda contou com 421 ingressos destinados àqueles que ficam dentro do camarote. Recentemente, os donos do FielZone assumiram uma dívida de R$ 2,6 milhões com o clube.