Corinthians acerta renovação contratual de André Carrillo; veja detalhes

Com a camisa do Corinthians, Carrillo já disputou 19 jogos (11 como titular), com duas assistências. O meio-campista terminou a temporada prestigiado pela comissão técnica e com moral com a Fiel Torcida.

Além de Carrillo, o departamento de futebol do Corinthians busca acertar as renovações do volante Maycon e do atacante Romero. A ideia da diretoria é manter a espinha dorsal da equipe que garantiu vaga para a próxima Copa Libertadores.