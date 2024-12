Brasília é confirmada como candidata à sede da final da Libertadores em 2025

Os sete dias de derrotas de Google, Meta e cia. no país

A final da próxima Libertadores será no dia 29 de novembro. A decisão da Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) sobre a sede será conhecida no início de 2025.

Brasília conta com o estádio Mané Garrincha, com capacidade para receber 70 mil torcedores. A cidade apresenta também ampla malha aérea e uma vasta rede hoteleira, com cerca de 200 equipamentos de hospedagens tradicionais, 14 mil unidades habitacionais e 26 mil leitos.

A capital federal recebeu diversos eventos esportivos, como a Copa das Confederações de 2013, a Copa do Mundo de 2014, os Jogos Olímpicos Rio 2016, a Copa do Mundo Sub-17 e a Copa América de 2021. Recentemente, foi palco da goleada da Seleção Brasileira sobre o Peru por 4 a 0, pelas Eliminatórias do Mundial de 2026.