Volante Jadson renova contrato com o Juventude até o fim de 2026

Após assegurar a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, o Juventude já iniciou a manutenção do elenco para a próxima temporada. O clube anunciou, nesta quinta-feira, a renovação de contrato do volante Jadson. O jogador firmou novo vínculo com o Jaconero até o final de 2026.

O contrato de Jadson com o Juventude tinha vínculo inicial até o fim de 2025, e ele poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube no meio do ano que vem. No entanto, a equipe do Rio Grande do Sul se antecipou e já fechou a renovação de contrato com o volante.

"Jadson segue no Juventude até 2026! Ídolo da Papada, o volante já tinha contrato até o final de 2025, mas estendeu seu vínculo com o Juventude até o final de 2026. Jadson soma 174 jogos com o manto Jaconero e vai iniciar a sua quinta temporada no Verdão. Vamos seguir Juntos fazendo história!", escreveu o time nas redes sociais.