Visando a Copinha, Grêmio anuncia novo técnico para a equipe sub-20

#Sub20 TEM NOVO TREINADOR ?? Fabiano Daitx é o escolhido para comandar a #BaseGremista na próxima temporada. O primeiro compromisso do técnico será a Copa São Paulo, que acontece em janeiro de 2025. Sucesso com as três cores, professor!

December 12, 2024

Daitx graduou-se em Educação Física pela Unisinos em 2002 e, ao longo de sua trajetória acadêmica, realizou diversas especializações. Em 2005, concluiu a pós-graduação em Administração e Marketing pela Universidade Gama Filho/RJ, em 2007, obteve a pós-graduação em Futebol pela Unigranrio/RJ, e, em 2008, especializou-se em Fisiologia e Treinamento Esportivo pela Universidade Veiga de Almeida/RJ. Em 2018, o técnico alcançou a Licença A da CBF.

Durante sua carreira, Fabiano foi campeão da Copa FGF, em 2018, pelo Avenida, e da Divisão de Acesso, em 2019, pelo Ypiranga.