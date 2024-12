São Paulo perde para o Ceisc/União Corinthians no Ginásio do Morumbis pelo NBB

Nesta quinta-feira, pela 19ª rodada do NBB, o São Paulo recebeu o Ceisc/União Corinthians no Ginásio do Morumbis e foi derrotado pelo placar de 80 a 70. O destaque são-paulino foi Bennett, com 21 pontos convertidos, enquanto o cestinha dos visitantes foi Jony, com 22.

Desta maneira, o São Paulo volta a perder após a vitória na última rodada, diante do Caxias do Sul e . O Ceisc/União Corinthians, por sua vez, derrotado pelo Paulistano na última rodada, reencontra o caminho dos triunfos.

Pela 20º rodada do NBB, o São Paulo recebe o Botafogo, às 20h (de Brasília) do domingo, no Ginásio do Morumbis. Já o Ceisc/União Corinthians joga novamente, no próximo sábado (12), contra o Corinthians, no Ginásio Poliesportivo Arnão.