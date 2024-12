São Paulo empresta o zagueiro Matheus Belém para a Chapecoense

Nesta quinta-feira, a Chapecoense oficializou a chegada por empréstimo do zagueiro Matheus Belém, que pertence ao São Paulo. O vínculo do jogador com o clube de Chapecó é válido até 30 de novembro de 2025.

"Estou muito feliz e motivado para jogar na Chape. Quando recebi a proposta não pensei duas vezes para aceitar. Espero ajudar a equipe neste desafio e levar a Chape ao lugar que ela merece estar", disse o defensor.