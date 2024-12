Santos perde do Fluminense na semifinal e dá adeus à Copinha feminina

Na noite desta quinta-feira, a final da Copinha feminina foi definida. O Santos deu adeus ao torneio ao perder para o Fluminense na semifinal, por 2 a 0, no Estádio do Canindé, enquanto o Tricolor carioca garantiu vaga na grande decisão. Adrielly e Raika marcaram os gols das Meninas de Xerém.

Na decisão da Copa São Paulo de Futebol Junior Feminina, o Fluminense enfrentará o Internacional, que bateu a Ferroviária nos pênaltis, por 5 a 4, após empate em 1 a 1 no tempo normal na última quarta-feira.

A grande decisão da Copinha feminina entre Fluminense e Internacional está prevista para este domingo, no Canindé, com horário a ser confirmado. Ambos os clubes buscam o título inédito do torneio de base.