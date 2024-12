Roma supera Braga, ultrapassa o rival e volta a vencer após dois jogos de jejum na Liga Europa

Nesta quinta-feira, pela sexta rodada da fase de grupos da Liga Europa, a Roma recebeu o Braga no Stadio Olimpico e venceu por 3 a 0. Os gols do triunfo foram marcados por Lorenzo Pellegrini, Saud Abdulhamid e Mario Hermoso.

Com o resultado positivo, a Roma, que antes do início da rodada estava na 21ª colocação, pulou para a 12ª, agora com nove pontos. O time vinha de dois empates seguidos, contra Royale Union e Tottenham. Já o Braga, que contou com a expulsão do goleiro brasileiro Mateus, aos 23 minutos do segundo tempo, foi ultrapassado pelo adversário na tabela e caiu para 22º, com os mesmos sete somados.

A Roma retorna aos gramados no próximo domingo, contra o Como, pelo Campeonato Italiano. A bola rola às 14h (de Brasília), no Stadio Giuseppe Sinigaglia. Já o Braga duela diante do Famalicão na próxima segunda-feira, pelo Campeonato Português. A partida acontece às 15h45, no Estádio de Braga.