Palmeiras lança coleção de produtos especiais em homenagem a São Marcos

O Palmeiras já divulgou os primeiros itens da coleção, que modelos de copos, garrafas térmicas e capinhas de celular. Everaldo Coelho, diretor de marketing do clube, destacou a grande oportunidade de o torcedor palmeirense adquirir produtos de um grande ídolo.

"O Marcos é um grande ídolo da história do Palmeiras, é um prazer homenageá-lo sempre que possível. Esta é uma oportunidade única para os torcedores palestrinos adquirirem verdadeiras relíquias do nosso eterno camisa 12", declarou Everaldo Coelho, diretor de Marketing do Palmeiras.

A carreira de Marcos foi inteiramente dedicada ao Palmeiras. Ao todo, o goleiro fez 533 jogos pelo Verdão, conquistando 12 títulos, entre eles, a Copa Libertadores de 1999. O jogador se aposentou no dia 12 de dezembro de 2012, em uma partida comemorativa entre a Seleção Brasileira de 2002 e o Palmeiras campeão de 1999.