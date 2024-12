Novo reforço? Pogba diz que jogaria de graça com Memphis no Corinthians

O meia Paul Pogba está livre no mercado e natualmente atrai o interesse de muitos apaixonados por futebol. É o caso de torcedores do Corinthians, que se animaram com uma resposta do atleta francês sobre a chance de atuar com Memphis no Brasil. O jogador de 31 anos disse que jogaria "de graça" no Timão.

"Com Memphis? Nada, zero", respondeu Pogba ao ser questionado sobre cuanto cobraria para jogar no Corinthians. A declaração foi dada em chamada de vídeo com o influenciador Luva de Pedreiro no programa The Noite, do SBT.

Na tarde desta quinta, Pogba postou fotos treinando com uma camisa personalizada com as cores do Brasil. No comentário, o atleta escreveu "Loading" ("carregando" em português).