MotoGP e governo de Goiás assinam acordo para realização de etapa no Brasil a partir de 2026

"É um momento muito especial. O MotoGP está voltando para casa, onde tudo começou há 37 anos. É um momento de muita felicidade. Gostaria de agradecer a confiança de vocês", disse Alan Adler, CEO da Brasil MotorSport.

A etapa do Grande Prêmio do Brasil acontece em março de 2026, no Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna. O local será fechado no início do ano para uma reforma de cerca de seis meses para ajustes de segurança e na área de acesso ao público.

A última vez que o Brasil recebeu uma etapa do MotoGP foi em 2004, no Autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Goiânia, que será sede a partir de 2026 também já recebeu as corridas entre 1987 e 1989. Além disso, o Autódromo de Interlagos, em São Paulo, recebeu a corrida em 1992.