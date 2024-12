Real Madrid: Mbappé sofre lesão na coxa e pode perder Copa Intercontinental

O Real Madrid confirmou nesta quinta-feira (12) que o atacante Kylian Mbappé foi diagnosticado com uma lesão na coxa esquerda. O clube não informou o prazo de recuperação, mas o francês deve desfalcar a equipe nas próximas partidas.

Assim, Mbappé pode ficar fora da final da Copa Intercontinental, marcada para a próxima quarta-feira (18). O adversário sairá do confronto entre Ah-Ahly, do Egito, e Pachuca, do México. O clube mexicano, inclusive, eliminou o Botafogo da competição na última quarta-feira (11).

"Após os exames realizados hoje ao nosso jogador Kylian Mbappé pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticada uma lesão na coxa da perna esquerda. Evolução pendente", informou o clube em comunicado.