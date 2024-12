Marcelo Melo vai abrir a temporada 2025 na Austrália

A temporada 2025 começa no ATP 250 de Adelaide para Marcelo Melo. A partir do dia 6 de janeiro, o mineiro estará ao lado do gaúcho Rafael Matos para a disputa do primeiro torneio do ano. Depois, a dupla brasileira segue na Austrália para jogar o Australian Open. O Grand Slam será realizado em Melbourne, com início no dia 12.

Melo está em Belo Horizonte (MG), onde faz a pré-temporada, acompanhado do técnico, seu irmão Daniel Melo, e do preparador físico Chris Zogno. A viagem para a Austrália será no dia 29 deste mês. O mineiro jogará sua 19ª temporada no circuito e, no Australian Open, o seu Grand Slam de número 69 na carreira.