Manchester United se aproxima de acerto por joia paraguaia

O Manchester United está próximo de acertar a contratação da joia paraguaia Diego León, do Cerro Porteno. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, a negociação entre as partes está "quase fechada".

A transferência está sendo fechada em 5 milhões de dólares (R$ 29 milhões) mais bônus. As negociações do contrato e salário do jogador já estão em andamento.