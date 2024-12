Justiça derruba liminar de Augusto Melo e libera Corinthians para votar destituição do presidente

O Tribunal de Justiça de São Paulo julgou e negou o mérito do recurso apresentado por Augusto Melo, que pretendia evitar votação no Conselho Deliberativo do Corinthians sobre a destituição dele do cargo da presidência. Desta maneira, a liminar conseguida pelo mandatário no dia 2 de dezembro, quando o pleito estava prestes a acontecer, foi derrubada na tarde desta quinta-feira.

Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, entrou com pedido de agravo interno, mas sequer teve o recurso julgado, pois a desembargadora Clara Maria Araújo Xavier preferiu julgar diretamente o mérito do recurso de Augusto, dada a graidade do caso, junto ao colegiado do Tribunal, com mais dois desembargadores.

De maneira unânime, ou seja, com placar de 3 a 0, o Tribunal esclareceu que não houve infração do estatuto, que todos os prazos e ritos foram respeitados e que Augusto Melo teve o direito de defesa garantido, apesar de ter preferido apenas fazer "ponderações" na Comissão de Ética do clube quando fora convocado.