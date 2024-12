JP Sampaio recusa interesse do Flamengo e permanece no Palmeiras para 2025

No início de 2024, JP Sampaio também recebeu proposta do Corinthians, para atuar na gestão de Augusto Melo, que havia assumido o cargo de presidente. Na ocasião, o funcionário do Verdão recusou o convite da diretoria do Timão, alegando que deu sua palavra para a presidente Leila Pereira de que não deixaria o clube.

O interesse do Flamengo nos serviços de JP Sampaio surgiu após a eleição de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, para ser o presidente do Mengão no triênio de 2025, 2026 e 2027.