Emprestado pelo Santos, Rodrigo Fernández se despede do Newell's Old Boys

O volante Rodrigo Fernández, emprestado pelo Santos ao Newell's Old Boys, se despediu do clube argentino em suas redes sociais na última quarta-feira (11). Ele publicou uma carta de adeus e, assim, retorna ao Peixe em 2025.

O uruguaio publicou um texto em espanhol e agradeceu ao time pelos "amigos que fez". Ele ainda ressaltou o carinho que construiu pela equipe e exaltou os torcedores.

"Em minha última semana nesta instituição, quero agradecer a todos os funcionários do clube que, dia a dia, me acompanharam com a maior disposição sempre. Aos meus companheiros, pelos bons e maus momentos que passamos, sua qualidade humana e o profissionalismo. Apesar de ser tão difícil fazer amigos no futebol, posso dizer que levo vários daí. Obrigado a todos os torcedores pelo apoio incondicional e o carinho recebido. Foi um privilégio vestir essa camisa. De minha parte, tenho tranquilidade de que deixei o meu melhor dentro e fora do campo, mesmo depois de tanto mexer com meu futuro no clube. Seguirei tento um carinho imenso pela instituição e pela loucura dessa gente", escreveu o jogador em sua conta oficial no Instagram.