Corinthians bate Fortaleza Basquete Cearense e volta a vencer após três jogos no NBB

Timão e Fortaleza iniciaram o primeiro quarto com bastante equílibrio. A equipe cearense teve um leve domínio e ficou à frente no placar em boa parte dos primeiors 10 minutos, mas o Corinthians contou com um Victão inspirado para reagir e saiu vencedor por 25 a 24.

Já no segundo quarto, o Fortaleza Basquete Cearense continuou impondo um ritmo forte, enquanto a defesa do Corinthians sofreu mais com as transições ofensivas do rival. Novamente, o Alvinegro buscou o resultado no fim e alcançou o empate em 47 a 47.

O terceiro quarto, por sua vez, foi de domínio corintiano no Wlamir Marques. O Corinthians passou a ser menos atacado pelo Fortaleza e melhorou os arremessos no ataque, fechando a vitória parcial em 70 a 58.

No último quarto, o Fortaleza mostrou poder de reação e tentou buscar o resultado, chegando a diminuir a vantagem do Corinthians em alguns momentos. Mas o Timão foi inteligente na partida e soube administrar a vitória, terminando com placar de 92 a 83.