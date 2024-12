Conmebol aprova criação de Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo feminina de 2027

Participarão das Eliminatórias Sul-Americanas apenas as nove seleções participantes da Conmebol que ainda não estão classificadas para a Copa do Mundo feminina de 2027. Como já tem vaga, a Seleção Brasileira não disputará o novo torneio.

Clasificatorias Sudamericanas para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027. ??#CreeEnGrande

A Conmebol definiu que as seleções se enfrentarão no formato todos contra todos nas Eliminatórias femininas, com apenas um jogo. Dessa forma, cada equipe disputará oito partidas, com quatro jogos como mandante e quatro como visitante. Os critérios para decidir tais duelos ainda serão divulgados pelo Conselho da entidade.

Os dois países que terminarem na primeira e na segunda posição asseguram a classificação direta para a fase de grupos do Mundial. Já o terceiro e quarto colocados brigarão na repescagem em formato a ser definido posteriormente pela Fifa.