Carpini diz que Luan será devolvido ao São Paulo: 'Custo muito alto'

"O Luan conheço desde o início da carreira dele. No SPFC, logo na minha chegada, entendi que havia jogadores na frente dele no processo, conversei com o Luan, falei isso para ele. Na minha opinião, tínhamos um time muito bem encaixado, com Alisson, Pablo Maia... Depois as chegadas de Luiz Gustavo e Bobadilla... Nestor voltando de lesão... falei que o Luan teria sua oportunidade, seria tratado com respeito, mas que ele estava no final da fila. São muitos jogos na temporada, entendíamos que seria uma temporada longa, minha e do Luan no São Paulo, mas não foi", comentou o treinador do Vitória.

Quis o destino que meses depois os dois se reencontrassem no Vitória com a missão de salvar o clube do rebaixamento. Desta vez, porém, foi diferente. Luan recebeu oportunidades de Thiago Carpini, correspondeu às expectativas e se consolidou como uma das peças-chave da equipe ao longo do Brasileirão, perdendo espaço somente na reta final, em que o treinador optou por uma outra formatação tática.

"Tivemos a oportunidade de nos reencontrar em Salvador, ele também não vinha jogando com o Léo Condé. Ele foi entendendo com o passar dos dias a função que eu queria do Luan. Ele foi muito importante na nossa caminhada, em diversos momentos se tornou peça fundamental. Pela variação de jogo, pelo processo, na reta final acabou perdendo um pouco de espaço, mas foi um cara extremamente positivo, jogando ou não jogando, sempre com o mesmo comportamento", concluiu Carpini.