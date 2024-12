Bahia inicia planejamento para 2025 e anuncia saída de quatro jogadores

Dos quatro jogadores que deixam o Bahia, Cicinho foi o único contratado em 2023. O lateral disputou 45 partidas com o Tricolor de Aço e fez parte do grupo que conquistou o 50º título do Campeonato Baiano.

Victor Cuesta, De Pena e Adriel chegaram neste ano. O zagueiro atuou em 18 jogos, enquanto o meia entrou em campo 36 vezes. Já o goleiro Adriel, que estava emprestado ao Tricolor baiano e voltará ao Grêmio, foi reserva de Marcos Felipe por boa parte da temporada e disputou somente 13 confrontos.

Com as quatro saídas, o Bahia ainda precisa definir os rumos do goleiro Danilo Fernandes e do meia Nicolás Acevedo. Ambos estão em fim de contrato e seguem com o futuro em aberto.

O Bahia terminou a temporada em oitavo lugar no Campeonato Brasileiro e conquistou a tão sonhada vaga na Pré-Libertadores, e voltará a disputar a competição continental após 35 anos.