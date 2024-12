Atualmente na Inglaterra, Murillo mostra enxoval de roupas do filho com macacões do Corinthians

O zagueiro Murillo, atualmente no Nottingham Forest, da Inglaterra, mostrou nas redes sociais o enxovaval de roupas de seu filho com macacões do Corinthians. O beque foi revelado no Timão e deixou o clube na temporada passada depois de se destacar em solo brasileiro.

"Mamãe já trouxe os mantos", escreveu Murillo na publicação, marcando o Corinthians.

Murillo é um dos brasileiros de destaque no futebol europeu (Foto: Reprodução/Instagram)