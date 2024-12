Santos ainda aguarda premiação da CBF por título da Série B; veja valor

O Santos não é uma fênix. A fênix que é o Santos. #A10Voltou pic.twitter.com/P2APYF4iax

? Santos FC (@SantosFC) November 16, 2024

O Alvinegro Praiano confirmou o título da Segunda Divisão com duas rodadas de antecedência. A equipe somou 68 pontos, com 20 vitórias, oito empates e 10 derrotas.

Em 2025, o Santos estará de volta à Série A, que tem uma premiação mais vantajosa para os clubes. Apenas os rebaixados não ganham nada. Este foi o caso do Peixe em 2023.

Os paulistas ainda estão na disputa do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil. O time da Vila Belmiro projeta uma boa reformulação no elenco para a próxima temporada.